America’s Largest Companies With Black Directors

Here are the 303 companies from the S&P 500 with black directors:

3M Co.

Abbott Laboratories

AbbVie Inc.

Accenture plc.

Acuity Brands Inc.

Aetna Inc.

Affiliated Managers Group

AFLAC Inc.

Akamai Technologies Inc.

Allergan plc

Alliant Energy Corp.

Allstate Corp.

Alphabet Inc.

Ameren Corp.

American Airlines Group Inc.

American Electric Power

American Express Co.

American International Group Inc.

American Tower Corp.

American Water Works Co. Inc.

Ameriprise Financial Inc.

AmerisourceBergen Corp.

Anadarko Petroleum Corp.

Anthem Inc.

Apple Inc.

Archer-Daniels-Midland Co.

Arconic Inc.

Assurant Inc.

AT&T Inc.

Automatic Data Processing

AutoNation Inc

AutoZone Inc.

Avery Dennison Corp.

Ball Corp.

Bank of America Corp.

Bank of New York Mellon Corp.

Baxter Intl Inc.

BB&T Corp.

Becton Dickinson & Co.

Bed Bath & Beyond Inc.

BlackRock Inc.

Boeing Co.

Boston Scientific Corp

Brown-Forman Corp.

Campbell Soup Co.

Capital One Financial

Cardinal Health Inc.

Carmax Inc.

Carnival Corp.

Caterpillar Inc.

CBOE Holdings Inc.

CBS Corp.

Centene Corp

CenterPoint Energy Inc.

Charles Schwab Corp.

Charter Communications Inc.

Chesapeake Energy Corp.

Chevron Corp.

Chubb Ltd.

Cigna Corp.

Cincinnati Financial Corp.

Cintas Corp.

Citigroup Inc.

Clorox Co.

CMS Energy Corp.

Coach Inc.

Coca-Cola Co.

Cognizant Tech Solutions Corp.

Colgate-Palmolive Co.

Comcast Corp.

Comerica Inc.

Conagra Brands Inc.

Concho Resources Inc.

Consolidated Edison Inc.

Corning Inc.

Costco Wholesale Corp.

C.R. Bard Inc.

Crown Castle Intl Corp

CSX Corp.

Cummins Inc.

CVS Health Corp.

Darden Restaurants Inc.

DaVita Inc.

Deere & Co.

Delta Air Lines

Dentsply Sirona Inc.

Discover Financial Services

Dollar General Corp.

Dollar Tree Inc.

Dominion Energy Inc.

Dover Corp.

Dow Chemical

DTE Energy Co.

Duke Energy Corp.

Eaton Corp. plc

Ecolab Inc.

Edison International

Electronic Arts

Eli Lilly & Co.

Entergy Corp.

Envision Healthcare Corp.

EQT Corp.

Equity Residential

Estée Lauder Cos.

Eversource Energy

Exelon Corp.

Expedia

Express Scripts Holding Co.

Exxon Mobil Corp.

F5 Networks Inc.

Federal Realty Investment Trust

FedEx Corp.

Fifth Third Bancorp

FirstEnergy Corp.

FIS

Flowserve Corp.

Fluor Corp.

Foot Locker Inc.

Ford Motor Co.

Freeport-McMoRan Inc.

General Dynamics

General Electric Co.

General Mills Inc.

General Motors Co.

Gilead Sciences Inc.

Global Payments Inc.

Goldman Sachs Group Inc.

Goodyear Tire & Rubber Co.

H & R Block Inc.

Halliburton Co.

Hanesbrands Inc.

Harley-Davidson Inc.

Harris Corp.

Hartford Financial Services Group

Hasbro Inc.

HCA Holdings Inc.

Henry Schein Inc.

Hess Corp.

Hewlett Packard Enterprise Co.

Home Depot Inc.

Honeywell International Inc.

Hormel Foods Corp.

HP Inc.

Humana Inc.

Huntington Bancshares

Illinois Tool Works Inc.

Illumina Inc.

International Business Machines Corp.

International Flavors & Fragrances

International Paper Co.

Interpublic Group Cos.

J.B. Hunt Transport Services

J.M. Smucker Co.

Jacobs Engineering Group Inc.

Johnson & Johnson

Johnson Controls International plc

JPMorgan Chase & Co.

Kansas City Southern Inc.

Kellogg Co.

KeyCorp

Kimberly-Clark

Kinder Morgan Inc

Kroger Co.

L Brands Inc.

L3 Technologies Inc.

Lab Corp of America Holdings

Lennar Corp.

Leucadia National Corp.

Lincoln National Corp.

Lockheed Martin

Loews Corp.

Lowe’s Cos Inc.

M&T Bank Corp.

Macy’s Inc.

Mallinckrodt plc

Marathon Oil Corp.

Marathon Petroleum Corp.

Marriott International

Marsh & McLennan Cos.

Masco Corp.

Mattel Inc.

McCormick & Co.

McDonald’s Corp.

McKesson Corp.

Medtronic plc

Merck & Co. Inc.

MetLife Inc.

Michael Kors Holdings Ltd.

Microsoft Corp.

Mondelēz International Inc.

Monsanto Co.

Monster Beverage Corp.

Moody’s Corp.

Morgan Stanley

Mosaic Co.

Motorola Solutions Inc.

Navient Corp.

Newell Brands Inc.

Newmont Mining Corp.

NextEra Energy Inc.

Nielsen Holdings plc

NIKE Inc.

Nisource Inc.

Nordstrom Inc.

Norfolk Southern Corp.

Northern Trust Corp.

Northrop Grumman Corp.

NRG Energy

Omnicom Group

Pentair PLC

PepsiCo Inc.

Pfizer Inc.

PG&E Corp.

Pioneer Natural Resources

PNC Financial Services Group

PPG Industries Inc.

PPL Corp.

Praxair Inc.

Principal Financial Group

Procter & Gamble

Progressive Corp.

ProLogis Inc.

Prudential Financial Inc.

Public Service Enterprise Group

PulteGroup Inc.

Quanta Services Inc.

Raymond James Financial Inc.

Raytheon Co.

Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Regions Financial Corp.

Republic Services Inc.

Reynolds American Inc.*

Robert Half Intl Inc.

Rockwell Automation Inc.

Rockwell Collins

Roper Technologies Inc.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Ryder System Inc.

S&P Global Inc.

Salesforce.com

SCANA Corp.

Scripps Networks Interactive

Seagate Technology

Sempra Energy

Sherwin-Williams Co.

Snap On Inc.

Southern Co.

Southwest Airlines Co.

Stanley Black & Decker

Starbucks Corp.

State Street Corp.

Stericycle Inc.

Stryker Corp.

SunTrust Banks Inc.

Synchrony Financial

Sysco Corp.

T Rowe Price Group Inc.

Target Corp.

TE Connectivity Ltd.

TEGNA Inc.

Texas Instruments Inc.

Textron Inc.

Thermo Fisher Scientific

Time Warner Inc.

Torchmark Corp.

Total System Services Inc.

Travelers Cos. Inc.

Twenty-First Century Fox Inc.

Tyson Foods Inc.

Ulta Beauty Inc.

Under Armour Inc.

Union Pacific Corp.

United Parcel Service Inc.

United Rentals Inc.

United Technologies Corp.

UnitedHealth Group Inc.

Unum Group

US Bancorp

Valero Energy Corp.

Ventas Inc.

Verizon Communications Inc.

VF Corp.

Viacom Inc.

Visa Inc.

Vulcan Materials Co.

Walmart Stores

Walt Disney Co.

Waste Management Inc.

WEC Energy Group Inc.

Wells Fargo & Co.

Welltower Inc.

Western Digital Corp.

WestRock Co.

Whirlpool Corp.

Whole Foods Market Inc.

W.W. Grainger Inc.

Wyndham Worldwide Corp.

Xcel Energy Inc.

Xerox Corp.

Xylem Inc.

Yum! Brands Inc.

Zimmer Biomet Holdings Inc.

Zoetis Inc.

*Reynolds American Inc. was acquired by British American Tobacco plc.

