The 20th Annual ‘Women Of Power’ Summit Finishes Strong With Powerhouse Programming [PICS]

BLACK ENTERPRISE has done it again—presented a powerful Women of Power Summit. Like the 19 summits before it, the 2026 summit is one for the books.

Over 1,500 powerful Black women executives, entrepreneurs, and visionaries held court at Bellagio Resort & Casino in Las Vegas, Nevada, to celebrate 20 years of Women of Power.

The entire week was loaded with powerful programming, including wellness, workshops, panels, coaching, networking—and partying with like minds. Megan Goode whipped out an incredible workout while Iyanla Vanzant dropped jewels. Jotaka Eaddy, Bozoma Saint John, and Angela Rye shined bright as luminary honorees.

Check it out in the following gallery:

Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026

Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026 Black Enterprise Women in Power Summit – Las Vegas 2026

RELATED CONTENT: Attendees Are Taking Care Of Business And Wellness At The 20th Annual Women Of Power Summit