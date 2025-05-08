May 8, 2025
Kendrick Lamar Nominated For 10 BET Awards
Drake, GloRilla, Future, and Doechii follow with six nominations each
As the BET Awards prepares to celebrate another year honoring musicians and recording artists, the network has announced that Compton lyricist Kendrick Lamar has been nominated for 10 awards.
Following Lamar’s 10 nominations, his real-life nemesis, Drake, is behind him again with six nominations. Including the Canadian artist, rappers GloRilla, Future, and Doechii also have six chances to win an award.
Lamar is possibly extending his hot streak, as the most-talked-about diss record in history has been nominated multiple times this year. Not Like Us has been nominated for Video of the Year and a Viewer’s Choice Award.
He received Album of the Year nominations for GNX and Video of the Year for Not Like Us. Add another three viewers’ choice nominations for Not Like Us, Luther, featuring SZA, and Like That with Future & Metro Boomin. Three nominations for best collaboration for Like That, 30 for 30, and Luther. The last two are for Video Director of the Year with Dave Free and Best Male Hip-Hop Artist.
The BET Awards may possibly see Lamar and Drake in the same venue for the first time since the feud escalated to a full-time beef.
Metro Boomin has earned himself five nominations, and SZA and The Weeknd have received four nominations apiece, while Arya Starr, Chris Brown, Lil Wayne, Maverick City Music, Playboi Carti, Teddy Swims, and Tyler, the Creator each have garnered three nominations.
The 25th Anniversary of the awards show will air live on BET from the Peacock Theater in Los Angeles. The ceremony takes place on June 9, 2025, at 8 pm ET/5 pm PT.
The Complete List Of Nominees for the “BET Awards” 2025:
Album of the Year
$OME $EXY $ONGS 4 U DRAKE & PARTYNEXTDOOR
11:11 DELUXE CHRIS BROWN
ALLIGATOR BITES NEVER HEAL DOECHII
COWBOY CARTER BEYONCÉ
GLORIOUS GLORILLA
GNX KENDRICK LAMAR
HURRY UP TOMORROW THE WEEKND
WE DON’T TRUST YOU FUTURE & METRO BOOMIN
Best Female R&B/Pop Artist
ARI LENNOX
AYRA STARR
COCO JONES
KEHLANI
MUNI LONG
SUMMER WALKER
SZA
VICTORIA MONÉT
Best Male R&B/Pop Artist
BRUNO MARS
CHRIS BROWN
DRAKE
FRIDAYY
LEON THOMAS
TEDDY SWIMS
THE WEEKND
USHER
Best Group
41
COMMON & PETE ROCK
DRAKE & PARTYNEXTDOOR
FLO
FUTURE & METRO BOOMIN
JACQUEES & DEJ LOAF
LARRY JUNE, 2 CHAINZ, THE ALCHEMIST
MAVERICK CITY MUSIC
Best Collaboration
30 FOR 30 SZA FEAT. KENDRICK LAMAR
ALTER EGO DOECHII FEAT. JT
ARE YOU EVEN REAL TEDDY SWIMS FEAT. GIVĒON
BECKHAM DEE BILLZ FEAT. KYLE RICHH, KAI SWERVO, KJ SWERVO
BLESS LIL WAYNE, WHEEZY & YOUNG THUG
LIKE THAT FUTURE & METRO BOOMIN & KENDRICK LAMAR
LUTHER KENDRICK LAMAR & SZA
STICKY TYLER, THE CREATOR FEAT. GLORILLA, SEXYY RED &
LIL WAYNE
TIMELESS THE WEEKND FEAT. PLAYBOI CARTI
Best Female Hip Hop Artist
CARDI B
DOECHII
DOJA CAT
GLORILLA
LATTO
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
RAPSODY
SEXYY RED
Best Male Hip Hop Artist
BIGXTHAPLUG
BOSSMAN DLOW
BURNA BOY
DRAKE
FUTURE
KENDRICK LAMAR
KEY GLOCK
LIL WAYNE
TYLER, THE CREATOR
Video of the Year
3AM IN TOKEYO KEY GLOCK
A BAR SONG (TIPSY) SHABOOZEY
AFTER HOURS KEHLANI
DENIAL IS A RIVER DOECHII
FAMILY MATTERS DRAKE
NOT LIKE US KENDRICK LAMAR
TIMELESS THE WEEKND FEAT. PLAYBOI CARTI
TYPE SHIT FUTURE, METRO BOOMIN, TRAVIS SCOTT & PLAYBOI
CARTI
Video Director of the Year
ANDERSON .PAAK
B PACE PRODUCTIONS & JACQUEES
BENNY BOOM
CACTUS JACK
COLE BENNETT
DAVE FREE & KENDRICK LAMAR
DAVE MEYERS
FOGGIERAW
TYLER, THE CREATOR
Best New Artist
41
AYRA STARR
BIGXTHAPLUG
BOSSMAN DLOW
DEE BILLZ
LEON THOMAS
OCTOBER LONDON
SHABOOZEY
TEDDY SWIMS
Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award
A GOD (THERE IS) COMMON & PETE ROCK FEAT. JENNIFER HUDSON
AMEN PASTOR MIKE JR.
BETTER DAYS FRIDAYY
CHURCH DOORS YOLANDA ADAMS FEAT. SIR THE BAPTIST & DONALD
LAWRENCE (TERRY HUNTER REMIX)
CONSTANT MAVERICK CITY MUSIC, JORDIN SPARKS, CHANDLER
MOORE & ANTHONY GARGIULA
DESERVE TO WIN TAMELA MANN
FAITH RAPSODY
RAIN DOWN ON ME GLORILLA FEAT. KIRK FRANKLIN, MAVERICK CITY MUSIC
Viewer’s Choice Award
RESIDUALS CHRIS BROWN
DENIAL IS A RIVER DOECHII
NOKIA DRAKE
LIKE THAT FUTURE & METRO BOOMIN FEAT. KENDRICK LAMAR
TGIF GLORILLA
NOT LIKE US KENDRICK LAMAR
LUTHER KENDRICK LAMAR & SZA
BROKEY LATTO
Best International Act
ANY GABRIELLY (BRAZIL)
AYRA STARR (NIGERIA)
BASHY (UNITED KINGDOM)
BLACK SHERIF (GHANA)
EZRA COLLECTIVE (UNITED KINGDOM)
JOÉ DWÈT FILÉ (FRANCE)
MC LUANNA (BRAZIL)
REMA (NIGERIA)
SDM (FRANCE)
TYLA (SOUTH AFRICA)
UNCLE WAFFLES (SWAZILAND)
Best New International Act
ABIGAIL CHAMS (TANZANIA)
AJULIACOSTA (BRAZIL)
AMABBI (BRAZIL)
DLALA THUKZIN (SOUTH AFRICA)
DR YARO (FRANCE)
KWN (UNITED KINGDOM)
MAGLERA DOE BOY (SOUTH AFRICA)
MERVEILLE (FRANCE)
ODEAL (UNITED KINGDOM)
SHALLIPOPI (NIGERIA)
TxC (SOUTH AFRICA)
BET Her
BEAUTIFUL PEOPLE MARY J. BLIGE
BLACKBIIRD BEYONCÉ FEAT. TANNER ADELL, BRITTNEY
SPENCER, TIERA KENNEDY & REYNA ROBERTS
BLOOM DOECHII
BURNING TEMS
DEFYING GRAVITY CYNTHIA ERIVO FEAT. ARIANA GRANDE
HEART OF A WOMAN SUMMER WALKER
HOLD ON TEMS
IN MY BAG FLO & GLORILLA
Best Movie
BAD BOYS: RIDE OR DIE
BEVERLY HILLS COP: AXEL F
LUTHER: NEVER TOO MUCH
MUFASA: THE LION KING
ONE OF THEM DAYS
REBEL RIDGE
THE PIANO LESSON
THE SIX TRIPLE EIGHT
Best Actor
AARON PIERRE
ALDIS HODGE
ANTHONY MACKIE
COLMAN DOMINGO
DENZEL WASHINGTON
JAMIE FOXX
JOEY BADA$$
KEVIN HART
STERLING K. BROWN
WILL SMITH
Best Actress
ANDRA DAY
ANGELA BASSETT
COCO JONES
CYNTHIA ERIVO
KEKE PALMER
KERRY WASHINGTON
QUINTA BRUNSON
VIOLA DAVIS
ZENDAYA
YoungStars Award
AKIRA AKBAR
BLUE IVY CARTER
GRACEYN “GRACIE” HOLLINGSWORTH
HEIRESS HARRIS
MELODY HURD
THADDEUS J. MIXSON
TYRIK JOHNSON
VANVAN
Sportswoman of the Year Award
A’JA WILSON
ANGEL REESE
CLARESSA SHIELDS
COCO GAUFF
DAWN STALEY
FLAU’JAE JOHNSON
JUJU WATKINS
SHA’CARRI RICHARDSON
SIMONE BILES
Sportsman of the Year Award
AARON JUDGE
ANTHONY EDWARDS
DEION SANDERS
JALEN HURTS
JAYSON TATUM
LEBRON JAMES
SAQUON BARKLEY
STEPHEN CURRY
RELATED CONTENT: Beyoncé Shouts Out Blue Ivy For BET YoungStars Award Win