Kendrick Lamar, rapper, Concert
by Cedric 'BIG CED' Thornton

May 8, 2025

Kendrick Lamar Nominated For 10 BET Awards

Drake, GloRilla, Future, and Doechii follow with six nominations each

As the BET Awards prepares to celebrate another year honoring musicians and recording artists, the network has announced that Compton lyricist Kendrick Lamar has been nominated for 10 awards.

Following Lamar’s 10 nominations, his real-life nemesis, Drake, is behind him again with six nominations. Including the Canadian artist, rappers GloRilla, Future, and Doechii also have six chances to win an award.

Lamar is possibly extending his hot streak, as the most-talked-about diss record in history has been nominated multiple times this year. Not Like Us has been nominated for Video of the Year and a Viewer’s Choice Award.

He received Album of the Year nominations for GNX and Video of the Year for Not Like Us. Add another three viewers’ choice nominations for Not Like Us, Luther, featuring SZA, and Like That with Future & Metro Boomin. Three nominations for best collaboration for Like That, 30 for 30, and Luther. The last two are for Video Director of the Year with Dave Free and Best Male Hip-Hop Artist.

The BET Awards may possibly see Lamar and Drake in the same venue for the first time since the feud escalated to a full-time beef.

Metro Boomin has earned himself five nominations, and SZA and The Weeknd have received four nominations apiece, while Arya Starr, Chris Brown, Lil Wayne, Maverick City Music, Playboi Carti, Teddy Swims, and Tyler, the Creator each have garnered three nominations.

The 25th Anniversary of the awards show will air live on BET from the Peacock Theater in Los Angeles. The ceremony takes place on June 9, 2025, at 8 pm ET/5 pm PT.

The Complete List Of Nominees for the “BET Awards” 2025:

Album of the Year

$OME $EXY $ONGS 4 U                   DRAKE & PARTYNEXTDOOR

11:11 DELUXE                                    CHRIS BROWN

ALLIGATOR BITES NEVER HEAL    DOECHII

COWBOY CARTER                           BEYONCÉ

GLORIOUS                                         GLORILLA

GNX                                                    KENDRICK LAMAR

HURRY UP TOMORROW                  THE WEEKND

WE DON’T TRUST YOU                    FUTURE & METRO BOOMIN

Best Female R&B/Pop Artist

ARI LENNOX

AYRA STARR

COCO JONES

KEHLANI

MUNI LONG

SUMMER WALKER

SZA

VICTORIA MONÉT

Best Male R&B/Pop Artist

BRUNO MARS

CHRIS BROWN

DRAKE

FRIDAYY

LEON THOMAS

TEDDY SWIMS

THE WEEKND

USHER

Best Group

41

COMMON & PETE ROCK

DRAKE & PARTYNEXTDOOR

FLO

FUTURE & METRO BOOMIN

JACQUEES & DEJ LOAF

LARRY JUNE, 2 CHAINZ, THE ALCHEMIST

MAVERICK CITY MUSIC

Best Collaboration

30 FOR 30                              SZA FEAT. KENDRICK LAMAR

ALTER EGO                           DOECHII FEAT. JT

ARE YOU EVEN REAL          TEDDY SWIMS FEAT. GIVĒON

BECKHAM                              DEE BILLZ FEAT. KYLE RICHH, KAI SWERVO, KJ SWERVO

BLESS                                    LIL WAYNE, WHEEZY & YOUNG THUG

LIKE THAT                              FUTURE & METRO BOOMIN & KENDRICK LAMAR

LUTHER                                 KENDRICK LAMAR & SZA

STICKY                                   TYLER, THE CREATOR FEAT. GLORILLA, SEXYY RED &

                                                 LIL WAYNE

TIMELESS                              THE WEEKND FEAT. PLAYBOI CARTI

 

Best Female Hip Hop Artist

CARDI B

DOECHII

DOJA CAT

GLORILLA

LATTO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

RAPSODY

SEXYY RED

Best Male Hip Hop Artist

BIGXTHAPLUG

BOSSMAN DLOW

BURNA BOY

DRAKE

FUTURE

KENDRICK LAMAR

KEY GLOCK

LIL WAYNE

TYLER, THE CREATOR

Video of the Year 

3AM IN TOKEYO                    KEY GLOCK

A BAR SONG (TIPSY)           SHABOOZEY

AFTER HOURS                      KEHLANI

DENIAL IS A RIVER               DOECHII

FAMILY MATTERS                 DRAKE

NOT LIKE US                         KENDRICK LAMAR

TIMELESS                              THE WEEKND FEAT. PLAYBOI CARTI

TYPE SHIT                             FUTURE, METRO BOOMIN, TRAVIS SCOTT & PLAYBOI

                                                 CARTI

Video Director of the Year

ANDERSON .PAAK

B PACE PRODUCTIONS & JACQUEES

BENNY BOOM

CACTUS JACK

COLE BENNETT

DAVE FREE & KENDRICK LAMAR

DAVE MEYERS

FOGGIERAW

TYLER, THE CREATOR

Best New Artist

41

AYRA STARR

BIGXTHAPLUG

BOSSMAN DLOW

DEE BILLZ

LEON THOMAS

OCTOBER LONDON

SHABOOZEY

TEDDY SWIMS

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

A GOD (THERE IS)                COMMON & PETE ROCK FEAT. JENNIFER HUDSON

AMEN                                     PASTOR MIKE JR.

BETTER DAYS                       FRIDAYY

CHURCH DOORS                  YOLANDA ADAMS FEAT. SIR THE BAPTIST & DONALD

                                                   LAWRENCE (TERRY HUNTER REMIX)

CONSTANT                            MAVERICK CITY MUSIC, JORDIN SPARKS, CHANDLER

MOORE & ANTHONY GARGIULA

DESERVE TO WIN                TAMELA MANN

FAITH                                      RAPSODY

RAIN DOWN ON ME             GLORILLA FEAT. KIRK FRANKLIN, MAVERICK CITY MUSIC

Viewer’s Choice Award

RESIDUALS                           CHRIS BROWN

DENIAL IS A RIVER               DOECHII

NOKIA                                     DRAKE

LIKE THAT                              FUTURE & METRO BOOMIN FEAT. KENDRICK LAMAR

TGIF                                        GLORILLA

NOT LIKE US                         KENDRICK LAMAR

LUTHER                                 KENDRICK LAMAR & SZA

BROKEY                                 LATTO

Best International Act

ANY GABRIELLY (BRAZIL)

AYRA STARR (NIGERIA)

BASHY (UNITED KINGDOM)

BLACK SHERIF (GHANA)

EZRA COLLECTIVE (UNITED KINGDOM)

JOÉ DWÈT FILÉ (FRANCE)

MC LUANNA (BRAZIL)

REMA (NIGERIA)

SDM (FRANCE)

TYLA (SOUTH AFRICA)

UNCLE WAFFLES (SWAZILAND)

Best New International Act

ABIGAIL CHAMS (TANZANIA)

AJULIACOSTA (BRAZIL)

AMABBI (BRAZIL)

DLALA THUKZIN (SOUTH AFRICA)

DR YARO (FRANCE)

KWN (UNITED KINGDOM)

MAGLERA DOE BOY (SOUTH AFRICA)

MERVEILLE (FRANCE)

ODEAL (UNITED KINGDOM)

SHALLIPOPI (NIGERIA)

TxC (SOUTH AFRICA)

BET Her

BEAUTIFUL PEOPLE                        MARY J. BLIGE

BLACKBIIRD                                      BEYONCÉ FEAT. TANNER ADELL, BRITTNEY

                                                               SPENCER, TIERA KENNEDY & REYNA ROBERTS

BLOOM                                               DOECHII

BURNING                                           TEMS

DEFYING GRAVITY                           CYNTHIA ERIVO FEAT. ARIANA GRANDE

HEART OF A WOMAN                       SUMMER WALKER

HOLD ON                                           TEMS

IN MY BAG                                                 FLO & GLORILLA

Best Movie

BAD BOYS: RIDE OR DIE

BEVERLY HILLS COP: AXEL F

LUTHER: NEVER TOO MUCH

MUFASA: THE LION KING

ONE OF THEM DAYS

REBEL RIDGE

THE PIANO LESSON

THE SIX TRIPLE EIGHT

Best Actor

AARON PIERRE

ALDIS HODGE

ANTHONY MACKIE

COLMAN DOMINGO

DENZEL WASHINGTON

JAMIE FOXX

JOEY BADA$$

KEVIN HART

STERLING K. BROWN

WILL SMITH

Best Actress

ANDRA DAY

ANGELA BASSETT

COCO JONES

CYNTHIA ERIVO

KEKE PALMER

KERRY WASHINGTON

QUINTA BRUNSON

VIOLA DAVIS

ZENDAYA

YoungStars Award  

AKIRA AKBAR

BLUE IVY CARTER

GRACEYN “GRACIE” HOLLINGSWORTH

HEIRESS HARRIS

MELODY HURD

THADDEUS J. MIXSON

TYRIK JOHNSON

VANVAN

Sportswoman of the Year Award

A’JA WILSON

ANGEL REESE

CLARESSA SHIELDS

COCO GAUFF

DAWN STALEY

FLAU’JAE JOHNSON

JUJU WATKINS

SHA’CARRI RICHARDSON

SIMONE BILES

Sportsman of the Year Award

AARON JUDGE

ANTHONY EDWARDS

DEION SANDERS

JALEN HURTS

JAYSON TATUM

LEBRON JAMES

SAQUON BARKLEY

STEPHEN CURRY

RELATED CONTENT: Beyoncé Shouts Out Blue Ivy For BET YoungStars Award Win


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Kendrick Lamar Nominated For 10 BET Awards
Kendrick Lamar, rapper, Concert
by Cedric 'BIG CED' Thornton

May 8, 2025

Kendrick Lamar Nominated For 10 BET Awards

Drake, GloRilla, Future, and Doechii follow with six nominations each

As the BET Awards prepares to celebrate another year honoring musicians and recording artists, the network has announced that Compton lyricist Kendrick Lamar has been nominated for 10 awards.

Following Lamar’s 10 nominations, his real-life nemesis, Drake, is behind him again with six nominations. Including the Canadian artist, rappers GloRilla, Future, and Doechii also have six chances to win an award.

Lamar is possibly extending his hot streak, as the most-talked-about diss record in history has been nominated multiple times this year. Not Like Us has been nominated for Video of the Year and a Viewer’s Choice Award.

He received Album of the Year nominations for GNX and Video of the Year for Not Like Us. Add another three viewers’ choice nominations for Not Like Us, Luther, featuring SZA, and Like That with Future & Metro Boomin. Three nominations for best collaboration for Like That, 30 for 30, and Luther. The last two are for Video Director of the Year with Dave Free and Best Male Hip-Hop Artist.

The BET Awards may possibly see Lamar and Drake in the same venue for the first time since the feud escalated to a full-time beef.

Metro Boomin has earned himself five nominations, and SZA and The Weeknd have received four nominations apiece, while Arya Starr, Chris Brown, Lil Wayne, Maverick City Music, Playboi Carti, Teddy Swims, and Tyler, the Creator each have garnered three nominations.

The 25th Anniversary of the awards show will air live on BET from the Peacock Theater in Los Angeles. The ceremony takes place on June 9, 2025, at 8 pm ET/5 pm PT.

The Complete List Of Nominees for the “BET Awards” 2025:

Album of the Year

$OME $EXY $ONGS 4 U                   DRAKE & PARTYNEXTDOOR

11:11 DELUXE                                    CHRIS BROWN

ALLIGATOR BITES NEVER HEAL    DOECHII

COWBOY CARTER                           BEYONCÉ

GLORIOUS                                         GLORILLA

GNX                                                    KENDRICK LAMAR

HURRY UP TOMORROW                  THE WEEKND

WE DON’T TRUST YOU                    FUTURE & METRO BOOMIN

Best Female R&B/Pop Artist

ARI LENNOX

AYRA STARR

COCO JONES

KEHLANI

MUNI LONG

SUMMER WALKER

SZA

VICTORIA MONÉT

Best Male R&B/Pop Artist

BRUNO MARS

CHRIS BROWN

DRAKE

FRIDAYY

LEON THOMAS

TEDDY SWIMS

THE WEEKND

USHER

Best Group

41

COMMON & PETE ROCK

DRAKE & PARTYNEXTDOOR

FLO

FUTURE & METRO BOOMIN

JACQUEES & DEJ LOAF

LARRY JUNE, 2 CHAINZ, THE ALCHEMIST

MAVERICK CITY MUSIC

Best Collaboration

30 FOR 30                              SZA FEAT. KENDRICK LAMAR

ALTER EGO                           DOECHII FEAT. JT

ARE YOU EVEN REAL          TEDDY SWIMS FEAT. GIVĒON

BECKHAM                              DEE BILLZ FEAT. KYLE RICHH, KAI SWERVO, KJ SWERVO

BLESS                                    LIL WAYNE, WHEEZY & YOUNG THUG

LIKE THAT                              FUTURE & METRO BOOMIN & KENDRICK LAMAR

LUTHER                                 KENDRICK LAMAR & SZA

STICKY                                   TYLER, THE CREATOR FEAT. GLORILLA, SEXYY RED &

                                                 LIL WAYNE

TIMELESS                              THE WEEKND FEAT. PLAYBOI CARTI

 

Best Female Hip Hop Artist

CARDI B

DOECHII

DOJA CAT

GLORILLA

LATTO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

RAPSODY

SEXYY RED

Best Male Hip Hop Artist

BIGXTHAPLUG

BOSSMAN DLOW

BURNA BOY

DRAKE

FUTURE

KENDRICK LAMAR

KEY GLOCK

LIL WAYNE

TYLER, THE CREATOR

Video of the Year 

3AM IN TOKEYO                    KEY GLOCK

A BAR SONG (TIPSY)           SHABOOZEY

AFTER HOURS                      KEHLANI

DENIAL IS A RIVER               DOECHII

FAMILY MATTERS                 DRAKE

NOT LIKE US                         KENDRICK LAMAR

TIMELESS                              THE WEEKND FEAT. PLAYBOI CARTI

TYPE SHIT                             FUTURE, METRO BOOMIN, TRAVIS SCOTT & PLAYBOI

                                                 CARTI

Video Director of the Year

ANDERSON .PAAK

B PACE PRODUCTIONS & JACQUEES

BENNY BOOM

CACTUS JACK

COLE BENNETT

DAVE FREE & KENDRICK LAMAR

DAVE MEYERS

FOGGIERAW

TYLER, THE CREATOR

Best New Artist

41

AYRA STARR

BIGXTHAPLUG

BOSSMAN DLOW

DEE BILLZ

LEON THOMAS

OCTOBER LONDON

SHABOOZEY

TEDDY SWIMS

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

A GOD (THERE IS)                COMMON & PETE ROCK FEAT. JENNIFER HUDSON

AMEN                                     PASTOR MIKE JR.

BETTER DAYS                       FRIDAYY

CHURCH DOORS                  YOLANDA ADAMS FEAT. SIR THE BAPTIST & DONALD

                                                   LAWRENCE (TERRY HUNTER REMIX)

CONSTANT                            MAVERICK CITY MUSIC, JORDIN SPARKS, CHANDLER

MOORE & ANTHONY GARGIULA

DESERVE TO WIN                TAMELA MANN

FAITH                                      RAPSODY

RAIN DOWN ON ME             GLORILLA FEAT. KIRK FRANKLIN, MAVERICK CITY MUSIC

Viewer’s Choice Award

RESIDUALS                           CHRIS BROWN

DENIAL IS A RIVER               DOECHII

NOKIA                                     DRAKE

LIKE THAT                              FUTURE & METRO BOOMIN FEAT. KENDRICK LAMAR

TGIF                                        GLORILLA

NOT LIKE US                         KENDRICK LAMAR

LUTHER                                 KENDRICK LAMAR & SZA

BROKEY                                 LATTO

Best International Act

ANY GABRIELLY (BRAZIL)

AYRA STARR (NIGERIA)

BASHY (UNITED KINGDOM)

BLACK SHERIF (GHANA)

EZRA COLLECTIVE (UNITED KINGDOM)

JOÉ DWÈT FILÉ (FRANCE)

MC LUANNA (BRAZIL)

REMA (NIGERIA)

SDM (FRANCE)

TYLA (SOUTH AFRICA)

UNCLE WAFFLES (SWAZILAND)

Best New International Act

ABIGAIL CHAMS (TANZANIA)

AJULIACOSTA (BRAZIL)

AMABBI (BRAZIL)

DLALA THUKZIN (SOUTH AFRICA)

DR YARO (FRANCE)

KWN (UNITED KINGDOM)

MAGLERA DOE BOY (SOUTH AFRICA)

MERVEILLE (FRANCE)

ODEAL (UNITED KINGDOM)

SHALLIPOPI (NIGERIA)

TxC (SOUTH AFRICA)

BET Her

BEAUTIFUL PEOPLE                        MARY J. BLIGE

BLACKBIIRD                                      BEYONCÉ FEAT. TANNER ADELL, BRITTNEY

                                                               SPENCER, TIERA KENNEDY & REYNA ROBERTS

BLOOM                                               DOECHII

BURNING                                           TEMS

DEFYING GRAVITY                           CYNTHIA ERIVO FEAT. ARIANA GRANDE

HEART OF A WOMAN                       SUMMER WALKER

HOLD ON                                           TEMS

IN MY BAG                                                 FLO & GLORILLA

Best Movie

BAD BOYS: RIDE OR DIE

BEVERLY HILLS COP: AXEL F

LUTHER: NEVER TOO MUCH

MUFASA: THE LION KING

ONE OF THEM DAYS

REBEL RIDGE

THE PIANO LESSON

THE SIX TRIPLE EIGHT

Best Actor

AARON PIERRE

ALDIS HODGE

ANTHONY MACKIE

COLMAN DOMINGO

DENZEL WASHINGTON

JAMIE FOXX

JOEY BADA$$

KEVIN HART

STERLING K. BROWN

WILL SMITH

Best Actress

ANDRA DAY

ANGELA BASSETT

COCO JONES

CYNTHIA ERIVO

KEKE PALMER

KERRY WASHINGTON

QUINTA BRUNSON

VIOLA DAVIS

ZENDAYA

YoungStars Award  

AKIRA AKBAR

BLUE IVY CARTER

GRACEYN “GRACIE” HOLLINGSWORTH

HEIRESS HARRIS

MELODY HURD

THADDEUS J. MIXSON

TYRIK JOHNSON

VANVAN

Sportswoman of the Year Award

A’JA WILSON

ANGEL REESE

CLARESSA SHIELDS

COCO GAUFF

DAWN STALEY

FLAU’JAE JOHNSON

JUJU WATKINS

SHA’CARRI RICHARDSON

SIMONE BILES

Sportsman of the Year Award

AARON JUDGE

ANTHONY EDWARDS

DEION SANDERS

JALEN HURTS

JAYSON TATUM

LEBRON JAMES

SAQUON BARKLEY

STEPHEN CURRY

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